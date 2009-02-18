Решетова (Ларина) Александра Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетова (Ларина) Александра Федосеевна

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Место рождения

Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.03.1938

Дата смерти

18.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1938

Отец: Ларин Федосей Карпович

Мать: Ларина Анна Григорьевна

Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Решетов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Решетов Дмитрий Карпович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1966

Сын: Решетов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Решетов Дмитрий Карпович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Дмитрий Карпович

Смерть
18.02.2009
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