Решетова (Ларина) Александра Федосеевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1938
Дата смерти18.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1938
Отец: Ларин Федосей Карпович
Мать: Ларина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1960
Сын: Решетов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Решетов Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
19.11.1966
Сын: Решетов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Решетов Дмитрий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2009