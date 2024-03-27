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Евсеев Максим Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Около 1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Евсеев Иуда

Мать: ?

Бракосочетание
1861

Жена: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1863

Дочь: Быкова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1865

Сын: Евсеев Андрей

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1866

Сын: Евсеев Емельян

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кузнецова Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Евсеев Семен

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Евсеев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1877

Сын: Евсеев Павел

Мать ребёнка: Евсеева Евпраксия Яковлевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1878
Причина смерти: погиб на фронте
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