Балеува Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балуев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Балуев Владимир Анатоллевич
Рождение ребёнка
13.09.1991
Дочь: Балуева Анастасия Владимироана
Отец ребёнка: Балуев Владимир Анатоллевич
Рождение ребёнка
24.11.1994
Сын: Балуев Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Балуев Владимир Анатоллевич