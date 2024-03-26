Балеува Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балеува Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Балуев Владимир Анатоллевич

Рождение ребёнка
13.09.1991

Дочь: Балуева Анастасия Владимироана

Отец ребёнка: Балуев Владимир Анатоллевич

Рождение ребёнка
24.11.1994

Сын: Балуев Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Балуев Владимир Анатоллевич

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