Митяева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Митяев Иван Михайлович

Мать: Митяева Пелагея Евдокимовна

Смерть
1988
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