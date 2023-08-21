Сорокина Улиания Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1880
Сын: Сорокин Иоанн Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
12.10.1882
Сын: Сорокин Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
22.01.1884
Сын: Сорокин Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Горбунова Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
07.06.1886
Сын: Сорокин Пётр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
19.09.1887
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
06.06.1890
Дочь: Сорокина Агриппина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
08.01.1893
Дочь: Сорокина Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Сорокин Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Лаврентий Косьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно