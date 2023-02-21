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Ходырев Иона Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Ходырев Иван Евдокимович

Мать: Ходырева Акилина Власовна

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Василиса Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Матрена Федотовна

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Татьяна Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Матрена Федотовна

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анна Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Матрена Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Матрена Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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