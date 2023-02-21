Ходырев Иона Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Василиса Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Матрена Федотовна
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Татьяна Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Матрена Федотовна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Анна Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Матрена Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно