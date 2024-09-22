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Дёмин Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1876 и 1880

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1880

Отец: Дёмин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засохина Наталья Николаевна

Степановка, Ново-Спасская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
С 1903 по 1904

Сын: Дёмин Константин Владимирович

Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Дёмин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дёмин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1913

Дочь: Убоженко (Дёмина) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Архивная справка В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрической книге Семеновской церкви города Уфы в части первой о родившихся за 1913 год под порядковым номером 193 по женс... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дёмина Мария (Маня) Владимировна

Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна

Смерть
1946

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