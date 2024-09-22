Дёмин Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1876 и 1880
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1880
Отец: Дёмин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Степановка, Ново-Спасская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904
Сын: Дёмин Константин Владимирович
Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Дёмин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1913
Дочь: Убоженко (Дёмина) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Архивная справка В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрической книге Семеновской церкви города Уфы в части первой о родившихся за 1913 год под порядковым номером 193 по женс... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дёмина Мария (Маня) Владимировна
Мать ребёнка: Засохина Наталья Николаевна
Смерть
1946