Неонила Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1849
Смерть
Неизвестно