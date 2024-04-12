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Анна Михайлова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

08.05.1898 ст.

Дата смерти

20.07.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1898 ст.

Отец: Михаил Степанов (Стефанов)

Мать: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-82... Показать все
Крещение
10.05.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Брат новорожденной Павелъ Михаиловъ и дер.Власьева крестьянка Ольга Феодорова 56-25-220-82об-83
Смерть
20.07.1898 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Михаила Стефанова дочь – Анна , 20(22) июля 1898, отъ слабости 56-25-220-108об-109
Похороны
22.07.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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