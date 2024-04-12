Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения08.05.1898 ст.
Дата смерти20.07.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1898 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Василiева оба православного вероисповеданiя 56-25-220-82... Показать все
Крещение
10.05.1898 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Брат новорожденной Павелъ Михаиловъ и дер.Власьева крестьянка Ольга Феодорова 56-25-220-82об-83
Смерть
20.07.1898 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Михаила Стефанова дочь – Анна , 20(22) июля 1898, отъ слабости 56-25-220-108об-109
Похороны
22.07.1898 ст.