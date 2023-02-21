Ополяр Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополяр Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977

Отец: Ополяр Владимир

Мать: Ополяр Лидия Куприяновна

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