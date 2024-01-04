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Бирюков Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1948

Отец: Бирюков Михаил Кириллович

Мать: Шиповалова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1971

Сын: Бирюков Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Бирюкова Алефтина Александровна

Рождение ребёнка
24.08.1974

Дочь: Стуканская Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Бирюкова Алефтина Александровна

Рождение ребёнка
19.01.1986

Сын: Бирюков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Бирюкова Алефтина Александровна

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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