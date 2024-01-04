Бирюков Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1948
Рождение ребёнка
28.07.1971
Мать ребёнка: Бирюкова Алефтина Александровна
Рождение ребёнка
24.08.1974
Дочь: Стуканская Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Бирюкова Алефтина Александровна
Рождение ребёнка
19.01.1986
Сын: Бирюков Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Бирюкова Алефтина Александровна
Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно