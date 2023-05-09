Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей Фомин
Мать: не указана
отец из вотяков
Бракосочетание
13.01.1835
Рождение ребёнка
09.03.1836
Сын: Санников Алексей Степанов
Отец ребёнка: Санников Степан Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1839
Сын: Санников Афанасий Степанов
Отец ребёнка: Санников Степан Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1840
Дочь: (Санникова) Васса Степановна
Отец ребёнка: Санников Степан Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1841
Дочь: (Санникова) Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Санников Степан Иванович