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Евдокия Тимофеева

Место рождения

Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Фомин

Мать: не указана

Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
отец из вотяков
Бракосочетание
13.01.1835

Муж: Санников Степан Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1836

Сын: Санников Алексей Степанов

Отец ребёнка: Санников Степан Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1839

Сын: Санников Афанасий Степанов

Отец ребёнка: Санников Степан Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1840

Дочь: (Санникова) Васса Степановна

Отец ребёнка: Санников Степан Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1841

Дочь: (Санникова) Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Санников Степан Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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