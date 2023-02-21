Бара Туут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бара Туут

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1012

Пол

Женский

Отец

986 г.р.

Мать

989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1012

Отец: Бара Тумак

Мать: Латы Тонг

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