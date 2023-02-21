Дианова (Иванникова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианова (Иванникова) Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дианов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дианов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Дианов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дианов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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