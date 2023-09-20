Лагуткин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагуткин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Александр Александрович

Мать ребёнка: Лобачева Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лобачева Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобачева Надежда Алексеевна

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