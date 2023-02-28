Томашевская (Борщ) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1936
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936
Отец: Борщ Иван Федорович
Мать: Борщ Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1956
Дочь: Розанова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Томашевский Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томашевский Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Томашевский Михаил Павлович
Смерть
2021