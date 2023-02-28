Томашевская (Борщ) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевская (Борщ) Александра Ивановна

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Место рождения

Волфино, Сумська область

Дата рождения

01.08.1936

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936

Отец: Борщ Иван Федорович

Мать: Борщ Акулина Ивановна

Волфино, Сумська область
Рождение ребёнка
11.10.1956

Дочь: Розанова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Томашевский Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томашевский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томашевский Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Томашевский Михаил Павлович

Смерть
2021
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