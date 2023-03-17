Меркушева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Федор Иванович

Отец ребёнка: Бакланов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бакланов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бакланов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Николай Иванович

Отец ребёнка: Бакланов Иван Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Иван Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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