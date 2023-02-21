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Дунова Марфа Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

08.12.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дунова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дунов Семён Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тихонова Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дунов Трифон Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дунова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Иван Лаврентьевич

Смерть
08.12.1864 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умерла от удушья
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