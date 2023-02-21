Дунова Марфа Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти08.12.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дунова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дунов Семён Иванович
Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тихонова Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дунова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дунов Иван Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1864 ст.
умерла от удушья