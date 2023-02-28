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Дамбинов Александр Никонович

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Место рождения

Заглик, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Заглик, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Никонов Калина Александрович

Мать ребёнка: Дамбинова Мария

Заглик, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дамбинова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1967
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