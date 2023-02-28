Дамбинов Александр Никонович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Никонов Калина Александрович
Мать ребёнка: Дамбинова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дамбинова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1967