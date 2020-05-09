Маркина (Гусакова) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1934
Дата смерти09.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1934
Отец: не указан
Мать: Гусакова Фелемена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1955
Отец ребёнка: Маркин Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.05.1956
Отец ребёнка: Маркин Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.10.1957
Дочь: Зинова (Маркина) Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Маркин Матвей Тимофеевич
Смерть
09.05.2020