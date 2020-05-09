Маркина (Гусакова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Гусакова) Антонина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1934

Дата смерти

09.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1934

Отец: не указан

Мать: Гусакова Фелемена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.02.1955

Сын: Маркин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Маркин Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.05.1956

Сын: Маркин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Маркин Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.10.1957

Дочь: Зинова (Маркина) Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Маркин Матвей Тимофеевич

Смерть
09.05.2020

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