Антонова Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: Денисова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай

Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: Антонова Павла Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Антонов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай

Рождение ребёнка
1915

Сын: Антонов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай

Смерть
1945
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