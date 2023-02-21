Антонова Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: Денисова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: Антонова Павла Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай
Рождение ребёнка
15.01.1911
Отец ребёнка: Антонов Николай
Рождение ребёнка
1915
Сын: Антонов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай
Смерть
1945