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Морковкина Фёкла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

22.01.1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морковкин Андрей Алексеевич

Восприемник
15.11.1803 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Была восприемницей при крещении в Никольской церкви Михаила Ивановича Клепикова.
Смерть
22.01.1837 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Умерла в возрасте 64-х лет, от водянки.

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