Морковкина Фёкла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти22.01.1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
15.11.1803 ст.
Была восприемницей при крещении в Никольской церкви Михаила Ивановича Клепикова.
Смерть
22.01.1837 ст.
Умерла в возрасте 64-х лет, от водянки.