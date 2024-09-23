Лощихин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.?.1956
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Лощихина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1985
Сын: Лощихин Виктор Викторович
Мать ребёнка: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна
Смерть
2004