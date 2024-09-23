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Лощихин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.?.1956

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1978

Дочь: Лощихина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1985

Сын: Лощихин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна

Смерть
2004

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