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Стрельцов Анатолий Лаврентьевич

Место рождения

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Мать: Стрельцова Харитина Ивановна

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Стрельцов Григорий Анатольевич

Мать ребёнка: Стрельцова Анна (Ганна)

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Стрельцов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Стрельцова Анна (Ганна)

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Анна (Ганна)

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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