Стрельцов Анатолий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1922
Сын: Стрельцов Григорий Анатольевич
Мать ребёнка: Стрельцова Анна (Ганна)
Рождение ребёнка
1944
Сын: Стрельцов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Стрельцова Анна (Ганна)
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Анна (Ганна)
Смерть
Неизвестно