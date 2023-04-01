Сушенкова Матрёна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сушенкова Праскофья Никифоровна
Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сушенкова Евфимия Никифоровна
Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сушенковъ Иванъ Никифоровичъ
Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ
Рождение ребёнка
01.06.1911
Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ