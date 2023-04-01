Сушенкова Матрёна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушенкова Матрёна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сушенкова Праскофья Никифоровна

Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сушенкова Евфимия Никифоровна

Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сушенковъ Иванъ Никифоровичъ

Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ

Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Сушенко Петр Никифорович

Отец ребёнка: Сушенковъ Никифоръ Петровъ

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