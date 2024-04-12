Ласточкина (Ярыгина) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
25.09.1923
Сын: Ласточкин Семён
Отец ребёнка: Ласточкин Пётр Павлович
Россия
Рождение ребёнка
08.06.1930
Сын: Ласточкин Фёдор
Отец ребёнка: Ласточкин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Павел
Отец ребёнка: Ласточкин Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно