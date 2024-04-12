Ласточкина (Ярыгина) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкина (Ярыгина) Ирина Андреевна

Место рождения

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1923

Сын: Ласточкин Семён

Отец ребёнка: Ласточкин Пётр Павлович

Россия
Рождение ребёнка
08.06.1930

Сын: Ласточкин Фёдор

Отец ребёнка: Ласточкин Пётр Павлович

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Павел

Отец ребёнка: Ласточкин Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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