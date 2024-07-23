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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Корзников Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Корзников Сергей Семёнович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Корзников Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Корзников Сергей Семёнович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Корзников Федот Сергеевич

Отец ребёнка: Корзников Сергей Семёнович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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