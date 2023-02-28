Нестерук (Тхорик) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Тхорик Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1906 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Мисейко Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1910
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.
Дочь: Хмелевская Феодора Трофимовна
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1921
Дочь: Нестерук Софья Трофимовна
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1928
Сын: Нестерук Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1928
Сын: Нестерук Степан Трофимович
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерук Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Свеклич, Антопольский район, Брестская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР