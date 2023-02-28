Нестерук (Тхорик) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерук (Тхорик) Анна Федоровна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Тхорик Федор

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
22.10.1906 ст.

Муж: Нестерук Трофим Николаевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Мисейко Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Нестерук Иван Трофимович

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.

Дочь: Хмелевская Феодора Трофимовна

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
31.08.1921

Дочь: Нестерук Софья Трофимовна

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.08.1928

Сын: Нестерук Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.08.1928

Сын: Нестерук Степан Трофимович

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерук Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Нестерук Трофим Николаевич

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Свеклич, Антопольский район, Брестская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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