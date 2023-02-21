Вологин Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологин Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вологина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вологин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вологина Марина Геннадьевна

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