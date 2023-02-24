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Юлбарисов Муллагильде

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Место рождения

д. Муратшино

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Салимов Юлбарис

Мать: Салимов Салиха

д. Муратшино
Бракосочетание
11.12.1843

Жена: Юлбарисов Шамсибану

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Муллагильдин Абулманих

Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал

д. Муратшино
Рождение ребёнка
1862

Сын: Муллагильдин Гофан

Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал

д. Муратшино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллагильдин Самсимухамат

Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллагильдин Абульгата

Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллагильдин Хауш

Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал

Смерть
Неизвестно
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