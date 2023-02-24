Юлбарисов Муллагильде
Место рожденияд. Муратшино
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Салимов Юлбарис
Мать: Салимов Салиха
д. Муратшино
Бракосочетание
11.12.1843
Жена: Юлбарисов Шамсибану
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал
д. Муратшино
Рождение ребёнка
1862
Сын: Муллагильдин Гофан
Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал
д. Муратшино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллагильдин Самсимухамат
Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллагильдин Хауш
Мать ребёнка: Юлбарисова Асхабьямал
Смерть
Неизвестно