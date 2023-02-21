Сабиров Алишер Артыкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1971
Отец: Сабиров Артык
Мать: Артыкова Айбиби
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабирова Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабирова Ооллл Алишеровна
Мать ребёнка: Сабирова Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Арслан Алишерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабирова Камила Алишеровна
Мать ребёнка: не указана