Сабиров Алишер Артыкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабиров Алишер Артыкович

Сабиров Алишер Артыкович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1971

Отец: Сабиров Артык

Мать: Артыкова Айбиби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирова Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирова Ооллл Алишеровна

Мать ребёнка: Сабирова Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Арслан Алишерович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирова Камила Алишеровна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close