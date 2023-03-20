Прасолова Татьяна Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Сын: Прасолов Абрамов Семен Федорович
Отец ребёнка: Прасолов Он Же Абрамов Феодор Ерофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно