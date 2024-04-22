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Заика Афанасий Романович

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Заика Роман

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Заика Домникия (Домна)

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Заика Домникия (Домна)

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Заика Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Заика Домникия (Домна)

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заика Домникия (Домна)

Смерть
Неизвестно
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