Заика Афанасий Романович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Заика Роман
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Заика Домникия (Домна)
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Заика Домникия (Домна)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Заика Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Заика Домникия (Домна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заика Домникия (Домна)
Смерть
Неизвестно