Кондратьев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1914 ст.
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Упоминание
Неизвестно
https://union.lenoblmus.ru/entity/OBJECT/69894?page=5&query=%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2&index=216
Упоминание
Неизвестно
https://union.lenoblmus.ru/entity/OBJECT/69913?page=4&query=%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2&index=188
Смерть
После 1955