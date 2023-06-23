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Кондратьев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Шелопугино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелопугино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Образование
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Упоминание
Неизвестно
https://union.lenoblmus.ru/entity/OBJECT/69894?page=5&query=%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2&index=216
Упоминание
Неизвестно
https://union.lenoblmus.ru/entity/OBJECT/69913?page=4&query=%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2&index=188
Смерть
После 1955

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