Осипов Анатолий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1937
Дата смерти?.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Батуми, Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Батуми, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
?.06.1978