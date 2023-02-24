Осипов Анатолий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Анатолий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1937

Дата смерти

?.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1937

Отец: Осипов Леонид Дмитриевич

Мать: Осипова Афанасия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Батуми, Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Батуми, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
?.06.1978
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