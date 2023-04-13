Смирнова (Смирнова) Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Смирнова) Мария Федорова

Смирнова (Смирнова) Мария Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1896

Сын: Смирнов Петр Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Александров

Смерть
1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close