Смирнова (Смирнова) Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1896
Отец ребёнка: Смирнов Павел Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Александров
Смерть
1912