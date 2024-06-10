Мусатова (Важенина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Важенин Степан
Мать: Важенина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мусатов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мусатова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мусатов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мусатова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Мусатов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусатов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Мусатов Василий
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусатов Василий
Смерть
Неизвестно