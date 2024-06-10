Мусатова (Важенина) Анна Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Место рождения

Белово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Важенин Степан

Мать: Важенина Фёкла

Белово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мусатов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мусатова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мусатов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мусатова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Мусатов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Мусатов Василий

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусатов Василий

Смерть
Неизвестно

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