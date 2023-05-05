Загородникова Екатерина (Архипова) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912
Отец: Архипов Максим Фомич
Мать: Архипова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загородников Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Загородников Григорий Арсентьевич
Рождение ребёнка
16.06.1945
Сын: Загородников Борис Григорьквич
Отец ребёнка: Загородников Григорий Арсентьевич
Смерть
Неизвестно