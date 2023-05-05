Загородникова Екатерина (Архипова) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородникова Екатерина (Архипова) Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912

Отец: Архипов Максим Фомич

Мать: Архипова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загородников Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Загородников Григорий Арсентьевич

Рождение ребёнка
16.06.1945

Сын: Загородников Борис Григорьквич

Отец ребёнка: Загородников Григорий Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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