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(Рогозина) Валентина

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Место рождения

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

11.02.2017

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Рогозин Петр

Мать: Варвара

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

станица Родниковская,, Курганинский р-он, Краснодарский край, Российская Федерация
Смерть
11.02.2017
станица Родниковская,, Курганинский р-он, Краснодарский край, Российская Федерация
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