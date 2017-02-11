(Рогозина) Валентина
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти11.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Рогозин Петр
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
станица Родниковская,, Курганинский р-он, Краснодарский край, Российская Федерация
Смерть
11.02.2017
станица Родниковская,, Курганинский р-он, Краснодарский край, Российская Федерация