Токарев Евгений Иванович
Место рожденияд. Ворона, Пензинская область
Дата рождения25.08.1947
Дата смерти17.11.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947
д. Ворона, Пензинская область
Бракосочетание
05.08.1969
г. Омск
Рождение ребёнка
13.05.1970
Дочь: Коровина Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Парыгина Людмила Николаевна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.11.2022
п.г.т. Марьяновка, Омская обл