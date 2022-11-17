Токарев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Евгений Иванович

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Место рождения

д. Ворона, Пензинская область

Дата рождения

25.08.1947

Дата смерти

17.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947

Отец: Токарев Иван Федорович

Мать: Токарева Серафима Дмитриевна

д. Ворона, Пензинская область
Бракосочетание
05.08.1969

Жена: Парыгина Людмила Николаевна

г. Омск
Рождение ребёнка
13.05.1970

Дочь: Коровина Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Парыгина Людмила Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.11.2022
п.г.т. Марьяновка, Омская обл
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