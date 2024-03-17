Ильгов Михаил Ппвлович
Место рождения
Дата рождения26.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1983
Отец: Ильгов Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2012
Мать ребёнка: Ильгова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.2015
Дочь: Ильгова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Ильгова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
22.11.2018
Мать ребёнка: Ильгова Анастасия Михайловна