Ильгов Михаил Ппвлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльгов Михаил Ппвлович

Ильгов Михаил Ппвлович

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1983

Отец: Ильгов Павел Петрович

Мать: Ильгова Любовь Михайловна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильгова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.2012

Сын: Ильгов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Ильгова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
29.10.2015

Дочь: Ильгова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Ильгова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.2018

Сын: Ильгов Олег Михайлович

Мать ребёнка: Ильгова Анастасия Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.