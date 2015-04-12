(Схоменко) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1940
Дата смерти12.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1961
Дочь: Гофман Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Схоменко Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Схоменко Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1973
Сын: Схоменко Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Схоменко Евгений Григорьевич
Смерть
12.04.2015