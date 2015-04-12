(Схоменко) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Схоменко) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1940

Дата смерти

12.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1961

Дочь: Гофман Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Схоменко Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1973

Сын: Схоменко Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Схоменко Евгений Григорьевич

Смерть
12.04.2015
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