Урываева (Басова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрываева (Басова) Мария Ивановна

Урываева (Басова) Мария Ивановна

Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Урываев Александр Васильевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
ГААО ф 29 оп13 д123 л 99об венчались в Воскресенской церкви г. Каргополь По жених: Каргопольский купец 2й гильдии Николай Аполлонов Вешняков и Каргопольский купец 2й гильдии Николай Стефанов Немчинов... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Урываев Петр Александрович

Отец ребёнка: Урываев Александр Васильевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
ГААО ф29 оп13 д125 л78об Восприемник Каргопольский 2 гильдии купеческий сын Иван Никитин Басов
Рождение ребёнка
25.11.1872

Дочь: Урываева Варвара Алексндровна

Отец ребёнка: Урываев Александр Васильевич

ГААО ф29 оп13 д125 л86об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.