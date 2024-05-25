Урываева (Басова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871
ГААО ф 29 оп13 д123 л 99об венчались в Воскресенской церкви г. Каргополь По жених: Каргопольский купец 2й гильдии Николай Аполлонов Вешняков и Каргопольский купец 2й гильдии Николай Стефанов Немчинов... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Урываев Петр Александрович
Отец ребёнка: Урываев Александр Васильевич
ГААО ф29 оп13 д125 л78об Восприемник Каргопольский 2 гильдии купеческий сын Иван Никитин Басов
Рождение ребёнка
25.11.1872
Дочь: Урываева Варвара Алексндровна
Отец ребёнка: Урываев Александр Васильевич
ГААО ф29 оп13 д125 л86об
Смерть
Неизвестно