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Прилукова Мавра Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Прилуков Нестер Степанов

Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Прилуков Иван (Ивашко) Степанов

Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Прилуков Трофим Степанов

Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Прилуков Иван Степанов

Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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