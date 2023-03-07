Прилукова Мавра Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов
поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Прилуков Иван (Ивашко) Степанов
Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов
поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1694
Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов
поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Прилуков Степан (Стенка) Родионов
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710