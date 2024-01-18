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Колосов Илья Степанович

Место рождения

Фролово

Дата рождения

18.07.1896 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1896 ст.

Отец: Колосов Степан

Мать: не указана

Фролово
Бракосочетание
26.01.1920

Жена: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
26.10.1924

Сын: Колосов Николай Ильич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.04.1931

Сын: Колосов Василий Ильич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
16.11.1936

Дочь: Моисеева Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Иван Ильич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Александр Ильич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна

Смерть
1956
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