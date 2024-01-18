Колосов Илья Степанович
Место рожденияФролово
Дата рождения18.07.1896 ст.
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1896 ст.
Отец: Колосов Степан
Фролово
Бракосочетание
26.01.1920
Рождение ребёнка
26.10.1924
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.04.1931
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
16.11.1936
Дочь: Моисеева Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Иван Ильич
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Павловна
Смерть
1956