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(Кадочникова) Мария Александровна

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Место рождения

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.07.1929

Дата смерти

08.08.2001

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: Кадочников Александр Васильевич

Мать: Кадочникова Евдокия

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Совершение преступления
1931
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Приговор: спецпоселение - Башкирская АССР, Караидельский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.08.2001
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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