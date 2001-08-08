(Кадочникова) Мария Александровна
Место рожденияЛемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Дата рождения01.07.1929
Дата смерти08.08.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Совершение преступления
1931
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Приговор: спецпоселение - Башкирская АССР, Караидельский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.08.2001
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости