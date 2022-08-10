(Тумысова) Людмила Васильевна
Место рожденияРоссия, Ульяновская область, Майнский район, с. Лукино
Дата рождения10.07.1930
Дата смерти10.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930
Смерть
10.08.2022
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область