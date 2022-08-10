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(Тумысова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Россия, Ульяновская область, Майнский район, с. Лукино

Дата рождения

10.07.1930

Дата смерти

10.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930

Отец: Тумысов Василий Никитич

Мать: Тумысова (Авдеева) Александра Михайловна

Смерть
10.08.2022
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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