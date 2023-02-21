Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорис

Борис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1897

Отец: Кузнецов Кузьма

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close