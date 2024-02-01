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Лихалетов Владимир Константинович
Лихалетов Владимир Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1950
Пол
Мужской
Отец
Лихалетов Константин Николаевич
Мать
Лихалетова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950
Отец:
Лихалетов Константин Николаевич
Мать:
Лихалетова Татьяна
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