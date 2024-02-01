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Лихалетов Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950

Отец: Лихалетов Константин Николаевич

Мать: Лихалетова Татьяна

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