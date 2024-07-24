Фоломкин Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломкин Фёдор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоломкин Фёдор Васильевич

Мать: Фоломкина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоломкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоломкина) Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Фоломкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоломкина) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Фоломкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоломкина) Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Фоломкина Евдокия

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