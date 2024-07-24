Фоломкин Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоломкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фоломкина) Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Фоломкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фоломкина) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Фоломкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фоломкина) Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Фоломкина Евдокия